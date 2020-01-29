شكرا لقرائتكم خبر عن نور الدين أمرابط فى رسالة للمستشار تركى آل شيخ: الله يشفيك أعلم أنك مقاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نور الدين أمرابط، لاعب نادى النصر السعودى، عن أمنياته بالشفاء العاجل، للمستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، وذلك فى رسالة موجهة له عبر مقطع فيديو.

ونشر تركى آل شيخ، مقطع فيديو للاعب، عبر حسابه بتويتر، وقال نور الدين فى الفيديو :"أبو ناصر السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى لك شفاء عاجل، أعلم أنك مقاتل، لذلك ستكون بخير وبصحة جيدة قريبا، الله يشفيك، عندما تعود لصحتك، اهتم بنفسك، الله يحفظك السلام عليكم".

وأصدر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الأسباني، بيانًا على صفحته بـ«فيس بوك»، بخوص موقف رئاسته الشرفية للنادي الأهلي.

وجاء نص البيان كالتالي ..

"تشرف برئاسة النادي الشرفية، إلا أن النادي لم يرد على استقالته منها".

وقال خطاب آل الشيخ: "تشرفت بالرئاسة الشرفية الممنوحة لي من مجلس إدارتكم وتمنيت خدمة الكيان وسأظل إن شاء الله".

وأكمل: "تقدمت رسميًا بتاريخ 25 مايو 2018 باستقالتي من الرئاسة الشرفية للنادي ولم يتم إشعاري رسميًا حتى اللحظة بقبول الاستقالة".

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وأردف: "آمل من مجلسكم المحترم سرعة حسم الموضوع وإشعاري في أقرب وقت ممكن، متمنيا للأهلي الكبير ولكم كل التوفيق والنجاح ولمصر الحبيبة الخير والازدهار، وسأستمر عاشقا للنادي الأهلي وجمهوره".

وتولى تركي آل الشيخ منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قبل أن يتقدم باستقالته من هذا المنصب قبل عدة شهور.

وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، قد نشر صورة له برفقة محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى خلال الزيارة التى قام بها الأخير فى منزله عقب أداء مناسك العمرة للاطمئنان على صحته.. وكتب تركى آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا:" زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ... زيارة ودية وشرف بيت اخوه، واخذته في جولة في موسم الرياض واطمئن على صحتي حيث هعمل عمليه جراحية قريباً في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص آخر مع طبيب متخصص هناك ... كان الجو ودي وأخوي ... أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط بتوفيق لنادي القرن وأكبر نادي في الشرق الاوسط".

وزار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في مطلع الشهر الجارى، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي فى مقر إقامته للاطمئنان على صحته، خاصة بعد تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.