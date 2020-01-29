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يارني يعلن تشكيل الجونة لمباراة المصري

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أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي في لقاء الجولة 15 من

الدوري الممتاز.

وضم التشكيل الأساسي كل من:

محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا،

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أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، محمود الجزار، محمود شبراوي، محمد محسن «ليلة»، والتر بواليا، أحمد مجدي، آلان تشيامابادي.

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