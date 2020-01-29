يارني يعلن تشكيل الجونة لمباراة المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم أمام المصري البورسعيدي في لقاء الجولة 15 من

الدوري الممتاز.

وضم التشكيل الأساسي كل من:

محمود الغرباوي، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي، سيرچ أكا،

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أكرم توفيق، عمرو عبد الفتاح «عموري»، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، محمود الجزار، محمود شبراوي، محمد محسن «ليلة»، والتر بواليا، أحمد مجدي، آلان تشيامابادي.