بعثة الزمالك تصل أنجولا.. والفريق يتدرب في الخامسة مساء

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلي مدينة لواندا بأنجولا استعدادا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات الإفريقي.

وكان فى استقبال بعثة الزمالك محمد صفوت سفير

مصر فى أنجولا والمستشار طارق يوسف القنصل العام وايهاب على الملحق الإداري.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير

الفني، خوض اللاعبين التدريب الأول بأنجولا في الخامسة مساء على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة البعثة.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.