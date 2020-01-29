مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر والتي ستجقام بين الفريقين اليوم الأربعاء الموافق 29-1-2020 على ملعب استاد لندن الأولمبي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 18 لبطولة 18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم . موعد مباراة ليفربول ووست هام اليوم والقنوات الناقلة .. ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة كلف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحكم جوناثان موس بمهمة إدارة المباراة المرتقبة . يونايتد في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة كلف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الحكم جوناثان موس بمهمة إدارة المباراة المرتقبة . مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر اليوم ..

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