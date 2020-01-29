فرج عامر يوجه نصيحة للاعبي سموحة قبل مباراة الاتحاد السكندري

حرص المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه فور عودته من مجلس النواب على التوجه إلى النادى للقاء لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى لتحفيزهم والشد من أزرهم قبل الانتظام فى معسكره المغلق إستعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى والمقرر لها الخميس المقبل.

وقال عامر موجها حديثه لاعبى الفريق : " سموحة والاتحاد السكندري أخوة ويمثلان الإسكندرية ومباراتنا معه يحب أن تكون مباراة بلا عصبية او خشونة ولا اعتراض على التحكيم وتعبر عن قوة ومكانة الناديين الكبيرين".

وأضاف "سموحه يضم لاعبين على مستوى عالى لكننا لا نعرف بالاسماء، فلاعب الكرة يقيم بعطاءه وانتماءه ومدى ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر"

وأردف " كرة القدم لا تعطى الا من يعطيها وسموحه لم يبخل على الفريق بأى شئ، والكرة الآن فى ملعبكم، وعليكم تثبتوا للجميع انكم على قدر المسؤولية"

