عمر عصر يفوز على لاعب الصين في بطولة ألمانيا المفتوحة للتنس

واصل عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تألقه في بطولة ألمانيا المفتوحة بالفوز على لاعب منتخب الصين بنتيجة ٤/١ في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء. التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء. وتأتي مشاركة المنتخب المصري في هذه البطولة القوية استعدادا لبطولة العالم للفرق التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ مارس المقبل 2020. للفرق التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٨ مارس المقبل 2020. ويهدف الاتحاد المصري لتنس الطاولة من ذلك توفير إعدادًا جيدًا اللاعبين المتأهلين إلى أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

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