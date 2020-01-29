حقق المنتخب المغربي لكرة السلة "بنين" المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة بالبطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص ، بعد تغلبه على نظيره المصري في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني بنتيجة 19-7. وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي. وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي : الشوط الأول : 10- 2 للمغرب الشوط الثاني : 17- 5 للمغرب Advertisements الشوط الثالث : 17-5 للمغرب الشوط الرابع : 19- 7 للمغرب ومثل منتخب المغرب من اللاعبين : محمد حاج خليفة وعثمان الغريب ومصطفى بن طارق وعبد الغفور أجوين ومحمد بلعروي وأمين المخنتار وأيوب بسلام وأيوب قدو ، ومثل منتخب مصر : كريم محمد وحسام الدين درويش وأيمن ياسر وفارس محمد وهلال احمد ومحمد شريف وعمر ايهاب وعمر عماد ومحمد باسم وعلي محمد. وانطلقت السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية. الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية. وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة. وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تتويج سلة المغرب بنين بذهبية البطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.