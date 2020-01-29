اخبار الرياضه

حسن زكريا: أتمنى اللعب للفريق الأول في إنبي ومثلي الأعلى أحمد حجازي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب حسن زكريا لاعب إنبي 99 عن سعادته بتواجده لدى صفوف الفريق وقال إنه يرغب في تتوج الفريق البترولي ببطولة دوري الجمهورية.

وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أنه يأمل

في أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي بعدما أشاد به العديد من المدربين.

وواصل قائلًا إنه يلعب في مركز "سرد باك" ومثله الأعلى

في مصر أحمد حجازي بينما مثله الأعلى عالميًا راموس لاعب الإسباني.

واختتم قائلًا عن تواجده في منتخب الشباب الذي يقوده حاليًا ربيع ياسين إنه تم اختياره من قبل عمرو أنور المدير الفني للمنتخب السابقي ولشباب الأهلي الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن زكريا: أتمنى اللعب للفريق الأول في إنبي ومثلي الأعلى أحمد حجازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا