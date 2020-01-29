حسن زكريا: أتمنى اللعب للفريق الأول في إنبي ومثلي الأعلى أحمد حجازي

أعرب حسن زكريا لاعب إنبي 99 عن سعادته بتواجده لدى صفوف الفريق وقال إنه يرغب في تتوج الفريق البترولي ببطولة دوري الجمهورية.
وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لـ"الوفد" أنه يأملفي أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي بعدما أشاد به العديد من المدربين.
وواصل قائلًا إنه يلعب في مركز "سرد باك" ومثله الأعلىفي مصر أحمد حجازي بينما مثله الأعلى عالميًا راموس لاعب ريال مدريد الإسباني.
واختتم قائلًا عن تواجده في منتخب الشباب الذي يقوده حاليًا ربيع ياسين إنه تم اختياره من قبل عمرو أنور المدير الفني للمنتخب السابقي ولشباب الأهلي الحالي.
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