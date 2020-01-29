واصل فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا، انتصاراته، وحقق اليوم الأربعاء، فوزا كبيرا على فريق بني مزار، بخمسة أهداف، في المباراة التي جمعتهما ببني مزار. وشهدت المباراة سيطرة كبيرة للاعبي المنيا، واحرزوا خمسة أهداف سجلها كل من.
محمد عبدالرحمن "هدفين"، ومحمود عمر "هدفين"، بسام أشرف هدف وحيد. عقب فوز اليوم يرتفع رصيد المنيا، إلى 21 نقطة في المركز الأول. يقود فريق المنيا2001 كل من، د. عُمر أحمد مديرا فنيا، وأسامة عبدالحكيم،
د. محمد صلاح، د.محمد عباس، أخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. أحمد عمر، مدربي أحمال، وحازم جمال، مدير إداري، ود. يحيي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت إشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنيا 2001 يفوز على بني مزار بخماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.