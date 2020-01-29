المنيا 2001 يفوز على بني مزار بخماسية

واصل فريق كرة القدم مواليد 2001 بنادي المنيا، انتصاراته، وحقق اليوم الأربعاء، فوزا كبيرا على فريق بني مزار، بخمسة أهداف، في المباراة التي جمعتهما ببني مزار. وشهدت المباراة سيطرة كبيرة للاعبي المنيا، واحرزوا خمسة أهداف سجلها كل من.

محمد عبدالرحمن "هدفين"، ومحمود عمر "هدفين"، بسام أشرف هدف وحيد. عقب فوز اليوم يرتفع رصيد المنيا، إلى 21 نقطة في المركز الأول. يقود فريق المنيا2001 كل من، د. عُمر أحمد مديرا فنيا، وأسامة عبدالحكيم،

Advertisements

مدرب عام، محمد عمر، مدرب، د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري، ىمدربي حراس المرمى.

د. محمد صلاح، د.محمد عباس، أخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. أحمد عمر، مدربي أحمال، وحازم جمال، مدير إداري، ود. يحيي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت إشراف هاني صدقي ، عضو مجلس الإدارة.