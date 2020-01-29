المنيا 2004 يهزم شباب إطسا بخماسية نظيفة بعقر داره

واصل فريق المنيا مواليد 2004 تألقه هذا الموسم، وحقق اليوم الاربعاء ، الفوز على فريق مركز شباب إطسا بخمسة أهداف نظيفة ، وكانت قد أقيمت المباراة بملعب بني مزار ، وشهدت تألق لاعبي فريق المنيا ، وحققوا الفوز بخماسية أحرزها كل من .

إبراهيم كمال - احمد ايمن – أحمد ايهاب – محمد شعبان – شريف ياسر ، والمنضم حديثا من صفوف مغاغه ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة في الصدارة ، ويذكر أن فريق 2004 بنادي المنيا كل من، أحمد ابو بكر عبد

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العزيز، مدير فني، محمود العمدة ، مدرب عام، احمد ابو بكر سيد ، مدرب.

د. هشام عبدالحليم، عمرو ابو الغيط ومحمد يسري، مدربي حراس مرمى، محمد عباس، أخصائي علاج طبيعي، د.عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي احمال، حازم جمال ، مدير اداري، تحت اشراف د. يحي كامل مدير القطاع، وهاني صدقي ، المشرف من قبل مجلس الادارة.