المنيا 2004 يهزم شباب إطسا بخماسية نظيفة بعقر داره

واصل فريق المنيا مواليد 2004 تألقه هذا الموسم، وحقق اليوم الاربعاء ، الفوز على فريق مركز شباب إطسا بخمسة أهداف نظيفة ، وكانت قد أقيمت المباراة بملعب بني مزار ، وشهدت تألق لاعبي فريق المنيا ، وحققوا الفوز بخماسية أحرزها كل من .
إبراهيم كمال - احمد ايمن – أحمد ايهاب – محمد شعبان – شريف ياسر ، والمنضم حديثا من صفوف مغاغه ، ليرتفع رصيد الفريق إلى 18 نقطة في الصدارة ، ويذكر أن فريق 2004 بنادي المنيا كل من، أحمد ابو بكر عبد
د. هشام عبدالحليم، عمرو ابو الغيط ومحمد يسري، مدربي حراس مرمى، محمد عباس، أخصائي علاج طبيعي، د.عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي احمال، حازم جمال ، مدير اداري، تحت اشراف د. يحي كامل مدير القطاع، وهاني صدقي ، المشرف من قبل مجلس الادارة.
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