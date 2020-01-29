مشاهدة مباراة بيراميدز ونادي مصر بث مباشر اليوم في الدوري المصري

تقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة بيراميدز ونادي مصر بث مباشر والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد الكلية الحربية في إطار المواجهات المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم والقنوات الناقلة ..
ومن المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز ضد نادي مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر الثامنة والنصف بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناتيأون سبورت الرياضية بصوت المعلق محمد الكواليني بالإضافة إلى قناة تايم سبورت.
وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الحكم طارق مجدى بمهمة إدارة المباراة ويساعده الثنائي أحمد ساهر وأحمد كمال في وجود الحكم الرابع سيد فرج.
مشاهدة مباراة بيراميدز ونادي مصر بث مباشر اليوم ..
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