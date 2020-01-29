مبابي مُنفتح على الانتقال إلى ليفربول تحت شرط واحد

خرجت صحيفة “الصن” البريطانية اليوم الأربعاء، بتقرير آثار الكثير من الجدل، حول ترحيب مهاجم باريس سان جيرمان “كيليان مبابي”، بالانتقال إلى فريق ليفربول الإنجليزي.

وتحدثت الصحيفة عن وجود رغبة لدى مدرب بطل أوروبا “يورجن كلوب”، في العمل مع الموهبة الفرنسية، وفاتح بالفعل إدارة ناديه من أجل الاستفسار حول إمكانية ضم صاحب الـ21 ربيعًا.

وأشار التقرير ذاته إلى أن ممثلي بطل العالم رحبوا بانتقال موكلهم إلى الدوري الإنجليزي، من بوابة البطل المُحتمل لموسم 2019-20، ولكن تحت شرط واحد فقط.

وكان هذا الشرط هو تلبية إدارة ليفربول لكل المطالب المادية التي سوف تعرضها إدارة البي أس جي، من أجل التفريط في أثمن جوهرة في عالم كرة القدم حاليًا، وخاصة في ظل استقرار اللاعب في عاصمة بلاده، وشعوره أن الخطوة القادمة في مسيرته لم يحن وقتها بعد.

Advertisements

وسوف يدخل ليفربول في منافسة شرسة خلال الصيف القادم، مع فريق ريال مدريد، الذي يعتبر الفرنسي هدفًا قديمًا له، ولمدربه “زين الدين زيدان”، الذي لم يخف اهتمامه بمواطنه عن وسائل الإعلام.

ومن جانبها سوف تستغل إدارة ليفربول رغبة بطل فرنسا، في التعاقد مع أفضل لاعبي القارة الأفريقية “ساديو ماني”، ومن المحتمل أن تدخله في صفقة جلب مبابي، الذي قد يتخذ خطوة ليفربول كطريق نجو النضوج قبل الالتحاق بعملاق أوروبا ريال مدريد في المستقبل.