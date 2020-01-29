اونلاين | يلا شوت cup مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا بث مباشر انتر ميلان kora live

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مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا يلتقي مساء الأربعاء، فريق إنتر ميلان ضد فيورنتينا، وذلك في لقاء دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

ونجح إنتر ميلان في تخطي منافسه كالياري في الدور الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الثلاثاء 14 يناير، على ملعب سان سيرو ليتمكن من الوصول إلى هذا الدور.

وفي الناحية الأخرى يأتي فيورنتينا ليلعب هذا الدور بعد تغلبه على أتالانتا بهدفين مقابل هدف في ملعب أرتيميو فرانكي الأربعاء 15 يناير.

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

مشاهدة مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

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إنتر ميلان في الدوري الإيطالي يعاني في الفترة الأخيرة بعدما تعثر في آخر ثلاث لقاءات له في الدوري الإيطالي وتعادل مع أندية أمام كالياري وليتشي وأتالانتا.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني حاليًا في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس صاحب الصدارة.

فيورنتينا يحتل حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، ويعاني هذا الموسم بسبب تذبذب النتائج.

تعرف على تفاصيل وموعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في لقاء دور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم والقنوات الناقلة وحقائق المباراة.

موعد مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

تنطلق مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا، في تمام الـ 21:45 توقيت القاهرة، 22:45 توقيت مكة المكرمة، 19:45 توقيت جرينتش.

ملعب مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا

تقام مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا في كأس إيطاليا، في ملعب «سان سيرو”جيوزيبي مياتزا”»