اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة انتر ميلان وفيورنتينا بث مباشر Inter Milan vs Fiorentina كورة لايف مباراة الانتر اليوم مجانا

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تنطلق في بطولة كأس ايطاليا مباراة انترميلان وفيورنتينا Inter Milan vs Fiorentina، في منافسة خارج التوقعات يستقبلها ملعب سان سيرو مساء اليوم 29 من يناير ونتابعها على kora online مباشر عبر الرابط المجاني للبث المباشر من موقعنا كورة اون حيث يتقابل الفريقان في منافسات دور ربع النهائي من مسابقة الكأس الايطلي .

مشاهدة مباراة انترميلان وفيورنتينا بث مباشر

يلتقي فريق انترميلان مع فريق فيورنتينا مساء اليوم في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ايطاليا حيث يرغب انتر ميلان في مواصلة التنافس على لقب البطولة ونرصد مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من yallakora يوتيوب مباشرعبر رابط موقعنا في متابعة شاملة للقاء اون لاين.

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نقدم عبر موقع كورة اون متابعة شاملة عبر رابط البث المباشر لمباراة انتر ميلان ضد فيورنتينا حصريا في تحديث دائم عبر رابط kora online لايف حيث يستضيف ستاد سان سيرو المباراة التى تجمع الفريقين فى انطلاق منافسات الدور ربع نهائى من بطولة كأس ايطاليا في لقاء يسعي فيه الفريقين الى تحقيق الفوز والصعود للدور التالي مشاهدة مباريات اليوم مجانا من bein sports لايف في بث حصري.

بطولة كأس ايطاليا

مباراة انترميلان مع فيورنتينا

توقيت الساعة 21:45 مساء بتوقيت فى مصر

توقيت الساعة 22:45 مساء بتوقيت فى السعودية