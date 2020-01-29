اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة المصري والجونة بث مباشر yalla shoot كورة أونلاين مشاهدة مباراة المصري والجونة يوتيوب HD

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في تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء 29/1/2020، يلتقي فريقي المصري البورسعيدي والجونة في لقاءهم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.

المصري يحتل المركز الحادي عشر ورصيده 16 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 4 والخسارة في 4 وتسجيل 13 هدف واستقابل 11 هدف.

بينما الجونة في المركز قبل الأخير ( السابع عشر) ورصيده 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 8 مباريات.

سجل الفريق الساحلي 9 أهداف واستقبلت شباكه 20 هدف.

ويسعى المصري لاستثمار الدفعة المعنوية بتأهله لدور ربع النهائي في الكونفدرالية بتحقيق الفوز على الجونة والحصول على 3 نقاط جديدة.

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أمام الجونة فيسعى لوقف نزيف النقاط خاصة أن الفريق خسر أخر مباراتين من الزمالك ثم طنطا.

يستضيف ستاد الجيش بمدينة "السويس" اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020، مواجهة قوية بين فريقي المصري و الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق المصري المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما نجح في حسم تأهله رسميًا لدور الثمانية ببطولة كأس الكونفيدرالية عقب فوزه على بطل موريتانيا 1-0 واحتلاله المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، خلف بيراميدز المتصدر بـ12 نقطة، ويتطلع لتحقيق فوز محلي علي حساب الجونة لتحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري بالموسم الحالي.

- ترتيب المصري والجونة في الدوري الممتاز

يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الـ11 في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة (4 انتصارات – 4 تعادلات – 4 هزائم – سجل 13 هدفًا – استقبلت شباكه 11 هدفًا)، أما فريق الجونة يحتل المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 14 مباراة (3 انتصارات – 3 تعادلات – 8 هزائم - سجل 9 أهداف – استقبلت شباكه 20 هدفًا).

- تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة الدوري