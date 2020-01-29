رياضة | ادفو يعود للصدارة بقرار من لجنة المسابقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ادفو يعود للصدارة بقرار من لجنة المسابقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثالث، احتساب فوز فريق مركز شباب ادفو، على نظيره فريق نادي جمهورية دراو، بهدفين دون رد، والتي جمعت الفريقين بالجولة 13، بالمجموعة الأولى، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وذلك لمشاركة اللاعب محمد نجدي حسين، بصفوف فريق جمهورية دراو، رغم إيقاف اللاعب لحصولة على الإنذار الثالث.

ليأتي قرار اللجنة عقب انتهاء منافسات الجولة 14 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث والتي أسفرت نتائجها عن فوز فريق جمهورية دراو، صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، على نظيره فريق الهلال صاحب المركز العاشر برصيد8 نقاط، بثنائية مقابل هدف.

وعلى ملعب التحرير باسوان، فصل التعادل السلبي مباراة فريق مركز شباب ادفو المتصدر، أمام فريق التحرير صاحب المركز السادس.

وعلى ملعب نادي الاقصر، وفي مواجهة من نوع خاص، نجح فريق الزهراء، صاحب المركز الرابع، في تحقيق فوز غالي على شقيقه فريق نادي الاقصر صاحب المركز الخامس، بثلاثية مقابل هدف في مباراة حملت عنوان "ديربي المحافظة".

وفي المباراة الرابعة، حقق نادي المدينة المنورة، صاحب المركز السادس، فوزا هاما على نظيره فريق نادي كيما اسوان صاحب المركز الثاني، بهدف دون رد.

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وعلى ملعب وادي النيل، نجح نادي النصر للتعدين، صاحب المركز الثالث، في تحقيق فوز صعب على نظيره فريق وادي النيل صاحب المركز الثامن، بثلاثية مقابل هدفين.

واختتمت مباريات الجولة بمواجهة فريق نادي شبان اسنا، صاحب المركز الأخير برصيد4 نقاط، نظيره ابو الريش صاحب المركز التاسع برصيد13 نقطة، والتي انتهت بفوز ابو الريش بثلاثية مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- شباب ادفو 31نقطة

2_ النصر للتعدين30 نقطة

3_نادي كيما 28 نقطة

4_شباب الزهراء 27 نقطة

5_الاقصر 22 نقطة

6_التحرير 22 نقطة

7_المدينة المنورة 22 نقطة

8_ ابو الريش 16 نقطة

9_وادي النيل 14 نقطة

10_نادي الهلال 8 نقاط

11_جمهورية دراو 7 نقاط

12_شبان اسنا 3 نقاط