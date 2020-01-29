رياضة | الدولي لكرة السرعة يغلظ عقوبة الإيقاف على عمرو حسين لمدة عامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدولي لكرة السرعة يغلظ عقوبة الإيقاف على عمرو حسين لمدة عامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر مسؤول بالاتحاد الدولي لكرة السرعة بان مركز التحكيم الرياضي المصري التابع للجنة الاوليمبية اصدر حكمه فى برفض الدعوى القضائية المقامة من السيد عمرو حسن عباس بصفته رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة، وذلك لرفع الايقاف عنه والتظلم من اقرار المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي في شهر سبتمبر الماضي بإيقاف لمدة عام ، بناء على تحقيق أجراه المستشار محمد المسلاوى المستشار القانوني للإتحاد الدولي ، والذي أُدين فيه رئيس الاتحاد المصرى لتعنته و منعه للاندية المصرية من المشاركة في البطولة الدوليه للانديه ، التى أقيمت بتونس فى سبتمبر الماضى .

هذا وكانت الجمعية العموميه للاتحاد الدولي قد غلظت في إجتماعها السنوي في فرنسا في شهر اكتوبر الماضي العقوبة التي تم توقيعها علي رئيس الاتحاد المصرى بايقافه عامين بدلا من عام واحد بسبب اصراره علي مخالفه لائحة الاتحاد الدولي واللجوء الي جهات قضائية محلية لشكوي الاتحاد الدولي ، لتصبح العقوبة نهائية والتى تسرى من تاريخ القرار الصادر من الجمعية العمومية يوم27 أكتوبر 2019 ، وقد نبه الاتحاد الدولى على أعضاء الجمعية العمومية بعدم التعامل مطلقا مع رئيس الاتحاد المصرى الموقوف فى أى معاملات أو مخاطبات ، على أن يتولى نائبه المهمة لحين إجراء انتخابات طبقا للائحة الاتحاد المصرى للعبة .