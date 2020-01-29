رياضة | رسمياً.. أرسنال يعلن تعاقده مع بابلو ماري قادمًا من فلامينجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. أرسنال يعلن تعاقده مع بابلو ماري قادمًا من فلامينجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المدافع الإسباني بابلو ماري قادمًا من فلامينجو البرازيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي مع ماري لينضم لكتيبة المدفعجية، بعدما اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له.

وسيكون بابلو ماري الصفقة الأولى التي سيدعم أرسنال بها صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية تحت قيادة مدربه الإسباني مايكل أرتيتا.

