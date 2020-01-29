رياضة | سيناريو مفاجئ ينقل صفقة باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريو مفاجئ ينقل صفقة باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال مصير المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي والمعار لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري غامضا حتى الآن.

وذكر موقع ’’لو 10 سبورت’’ أن، ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن يحصل على خدمات إيكاردي بشكل نهائي من إنتر ميلان ولكن يمكن أن يكون مستقبل اللاعب بعيدًا من ملعب حديقة الأمراء.

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وأكمل الموقع الفرنسي أن إيكاردي لا يزال لاعبا في باريس على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، لكن ليوناردو سيبذل قصارى جهده لممارسة خيار الشراء الخاص به، والذي يبلغ 70 مليون يورو، لجعل المهاجم الأرجنتيني ضمن قائمة الفريق بشكل دائم.

وأضاف الموقع الفرنسي، أن شراء اللاعب بهذا السعر في حد ذاته سيكون ضربة كبيرة لليوناردو ومع ذلك، فحتى دفع هذا البند، لن يضمن المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا الاستمرار في القوة العاملة لتوماس توخيل.

وأكمل أنه من الممكن أن تكون هناك خطة بين باريس سان جيرمان والسيدة العجوز، حيث يمكن الاتفاق على أن يقوم الفريق الفرنسي بتفعيل خيار الشراء من إنتر ميلان قبل أن يتم بيعه ليوفنتوس من سان جيرمان مقابل الحصول على خدمات ميراليم بيانيتش أو جونزالو هيجواين مع فيديريكو بيرنارديسكي.