رياضة | مالك دجلة يهاجم التحكيم بسبب الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالك دجلة يهاجم التحكيم بسبب الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة الحكام بعد واقعة ركلة الجزاء الغير محتسب لصالح فريقه في مباراة امس الثلاثاء أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر سامي فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "في الموسم الماضي احتسبت هذه اللعبة ضربة جزاء للأهلي لدفع أحمد رمضان بيكهام لرمضان صبحي".

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وأضاف : "واحتسبت هذا العام ضربات جزاء من لمسات يد على وادي دجلة الا أن الكابتن معروف تغاضى عن إحتساب ضربتي جزاء من لمستي يد في شوطي المباراة كونهما ضد الزمالك".

وتابع : إلى متى سيستمر الحكام في التحيز السافر للأهلي و الزمالك".

يذكر ان الزمالك كان قد تعادل مع فريق وادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.