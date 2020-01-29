رياضة | السكران مديرا فنيا للمنيا عقب استقالة طارق السيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكران مديرا فنيا للمنيا عقب استقالة طارق السيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق السيد المدير الفني لفريق المنيا، بإعتذار عن استكمال المهمة كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم لنادي المنيا، أحد فرق المجموعة الأولى، بالقسم الثاني.

ونشر طارق السيد علي صفحتة في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "اعتذر عن تكملة المشوار مع نادى المنيا وكل التوفيق للفريق فى الفترة القادمة"

وكان فريق المنيا ، قد تلقي هزيمه من فريق نادي الألومنيوم ، بهدفين نظيفين في المباراه التي جمعتهما علي ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقه دوري القسم الثاني.

ويحتل الفريق المنياوي المركز التاسع، في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 15 نقطة، وكان طارق السيد قد تولى المهمة في الدور الأول عقب إستقالة سمير كمونة، الذي يتولى حالياً تدريب فريق جمهورية شبين.