رياضة | عاجل.. فيروس كورونا يهدد الأهلي في السودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيروس كورونا يهدد الأهلي في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية ظهور حالتي إصابة بفيروس كورونا وذلك قبل مباراة الأهلي والهلال يوم السبت المقبل في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبات على النادي الأهلي اتخاذ كل التدابير الصحية اللازمة قبل مباراته ضد الهلال السوداني لحسم المتأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أكرم التوم وزير الصحة السوداني إن إحدى الحالتين في ولاية الخرطوم والثانية في ولاية الجزيرة وقدما من الصين أخيرًا.

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وأوضح أنه تم التعرف على الإصابات عن طريق غرفة المتابعة والرصد بمطار الخرطوم مشيرًا إلى الفيروس ينتقل بالسعال والاختلاط بالشخص المصاب.

وارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 106 في الصين ويتم الإبلاغ عن حالات في عدد متزايد من البلدان الأخرى في الوقت الذي وصفت فيه منظمة الصحة العالمية الوباء أنه "حالة طارئة في الصين".

وظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، على ما يبدو في سوق يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة حيث تم فرض حظر افتراضي على جميع وسائل النقل والتجمعات العامة تقريبًا.