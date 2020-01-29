رياضة | موقف مرتضى منصور النهائي من المشاركة في السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف مرتضى منصور النهائي من المشاركة في السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من الغموض حول موقف نادي الزمالك من المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم ١٤ فبراير في العاصمة القطرية الدوحة بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفدرالية الإفريقية.

ويجري بعض مسئولي الزمالك مع مرتضى منصور رئيس النادي من أجل مشاركة الفريق في المباراة خوفا من التعرض لعقوبات بالاستبعاد من البطولات الإفريقية خلال السنوات المقبلة.

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ويرفض مرتضى كل الاقتراحات الخاصة بمشاركة الفريق في المباراة، في إشارة واضحة بعدم خوض اللقاء في قطر مهما كانت العواقب، حيث أشار إلى وجود عدة محاولات آخرى من مجلس الإدارة بشأن إقناع رئيس النادي بالمشاركة في اللقاء.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور كان قد أعلن في وقت سابق عن عدم خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر، وتحويل الملف بالكامل إلى المسؤولين بالدولة المصرية لاتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.