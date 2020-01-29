رياضة | كارتيرون عن جنش: حارس موهوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون عن جنش: حارس موهوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بشكل كبير بمستوى محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق والعائد من الإصابة.

وتعافى جنش بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق وبات جاهزًا في الوقت الحالي للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

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وشاهد كارتيرون بعد التسجيلات الخاصة بجنش وأثنى على مستواه بصورة كبيرة وتألقه في العديد من المباريات المهمة.

وشدد مصدر داخل الفريق على أن كارتيرون أكد للجهاز المعاون أن شخصية جنش وثقته بنفسه أمر مهم للغاية ويحتاجه الفريق في بعض المباريات المهمة في الفترة المقبلة.