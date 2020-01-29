رياضة | أرسنال يشترط بيع أوباميانج في حالة واحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يشترط بيع أوباميانج في حالة واحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط فريق أرسنال الإنجليزي الموافقة على بيع اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج مهاجم الفريق إلى برشلونة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

و‏وفقا لصحيفة ذا صن الإنجليزية، فإن أرسنال ينتظر هجوم البارسا من اجل اوباميانج، وعلى الرغم من ان فريق المدفعجية لا يريد التخلي عن مهاجمه، إلا إنه يمكن ان يقبل مبلغ حوالي 60 مليون يورو.

وجاءت رغبة البارسا في جلب اوباميانج هذا الشتاء على سبيل الإعارة، ولكن المسئولين داخل الفريق الإنجليزي يرفضون خروج اللاعب 6 اشهر فقط.

الجدير بالذكر أن ايميريك اوباميانج سينتهي عقده مع فريق أرسنال في صيف موسم 2021.