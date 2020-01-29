رياضة | فيروس كورونا يهدد دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يهدد دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إنه أجرى تعديلاً على ترتيب مباريات الأندية الصينية في ديارها بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ويأتي التحرك بعد استشارة الاتحاد الصيني لكرة القدم، ويعني أن المباريات المقررة داخل الديار للأندية الصينية الأربعة في أول ثلاث جولات ستقام الآن خارج أرضها عن طريق تغيير ترتيب اللقاءات مع المنافسين.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان: "يعد القرار، الذي اتخذ أيضاً بالتشاور مع الأندية المنافسة في كل مجموعة، إجراء احترازياً لضمان سلامة كل اللاعبين والفرق".

وتسبب تفشي الفيروس في وفاة 132 شخصاً بالإضافة لإصابة حوالي 6 آلاف آخرين بالفيروس الذي يشبه الإنفلونزا والذي ظهر في نهاية العام الماضي في ووهان في إقليم هوبي بوسط الصين.

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ووفق الجدول المعدل، سيبدأ بكين جوان مشواره في البطولة خارج ملعبه ضد سول في 11 فبراير ثم يزور ملبورن فيكتوري في الثالث من مارس.

وتقام ثاني مباريات شنغهاي سيبج في المجموعة خارج ملعبه أمام تشونبوك في كوريا الجنوبية يوم 19 فبراير ثم يواجه يوكوهاما إف مارينوس خارج دياره أيضاً، بينما يسافر شنغهاي شينهوا إلى كوريا الجنوبية لمواجهة أولسان في مباراته الثانية بالمجموعة في 18 فبراير.

ويحل جوانجزو إيفرغراند بطل الدوري الصيني ضيفاً على سوون بلووينغز يوم 12 فبراير.

وأضاف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيراقب الموقف قبل أن يتخذ قراراً بشأن مباريات الأندية الصينية داخل ديارها في الجولات الثلاث التالية.

وتأهل شنغهاي سيبج إلى دور المجموعات بعد فوزه في مواجهة فاصلة على بوريرام يونايتد التايلاندي، وهي مباراة أقيمت دون جمهور أمس الثلاثاء، لتقليل فرص العدوى.