رياضة | مدرب اياكس يكشف حقيقة تعاقد برشلونة مع تاديتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب اياكس يكشف حقيقة تعاقد برشلونة مع تاديتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ‏تين هاج المدير الفني لفريق اياكس امستردام الهولندي عن حقيقة تعاقد فريق برشلونة مع دوشان تاديتش مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال مدرب اياكس في تصريحات صحفية : "تاديتش إعتاد على اللعب كرأس حربة وهمي، ولكن يمكن ان يلعب على الاجنحة رغم خسارة القليل من سرعته لكبر سنه مع قدم يسرى قوية".

وأضاف : "يمكن ان ينفجر تاديتش من على اليمين بتسديدات قوية، وهو ليس غريب عن اسلوب البارسا المشابه لاياكس، ولكن مع سيتين سيلعب في الخلف كلاعب وسط آخر".

وواصل : "‏اذا وقع البارسا مع تاديتش سيفتقد لتسديدات هذا اللاعب، لأن البارسا مع سيتين سيكون له استحواذ اكثر وتسديدات أقل، وتاديتش لا يمكنه أن يملئ نفس المنطقة الهجومية التي كان يشغلها سواريز، وعلى العكس هو يبتعد عنها ليسدد من بعيد، وهذه التسديدات سوف يفتقدها في البارسا".