رياضة | الأهلي يهدد كهربا أمام الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهدد كهربا أمام الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الجهاز الفني بالنادي الأهلي، لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا قبل مواجهة مواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تهديد الأهلي للوافد الجديد محمود عبد المنعم كهربا بتطبيق لائحة العقوبات عليه حالة الإفراط في الحصول على بطاقات صفراء مجانية في اللقاء المقبل.

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وحذر الأهلي اللاعب من تكرار ما حدث في اللقاء السابق أمام النجم الساحلي وحصوله على بطاقة صفراء مجانية بجانب دخوله في مشادات مع بعض لاعبي الفريق التونسي.

ويخشي الأهلي من تكرار كهربا لنفس سيناريو النجم الساحلي ولذلك تم تحذيره بشكل قوي من الدخول في مناوشات مع لاعبي الخصم يوم السبت وإلا سيتم توقيع عقوبة ضده وفقاً للائحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت في الجولة الاخيرة من دور المجموعات ويكفي الفريق الأحمر التعادل أو الفوز لضمان التأهل للدور المقبل.