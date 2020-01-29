رياضة | كيكي يستقر على بديل سواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي يستقر على بديل سواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن برشلونة أنهى محاولته لإتمام صفقة لمهاجم فالنسيا رودريجو مورينو بديلاً لسواريز.

يحرص المدرب المعين حديثاً كيكي سيتين على إيجاد بديل قصير الأجل للاعب لويس سواريز، الذي تم تهميشه حتى شهر مايو بسبب إصابة في الركبة.

في وقت سابق يوم الثلاثاء ، ادعي أن برشلونة كان على استعداد للتعاقد مع لاعب خط الوسط في سبورتينغ لشبونة برونو فرنانديز وإعارة له إلى فالنسيا في محاولة لجلب رودريغو على أساس مؤقت.

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ووفقًا للتقارير الواردة في إسبانيا ، لا يوجد الآن احتمال للتوصل إلى حل إيجابي قبل نهاية نافذة النقل في يناير.

نظرًا لقيل مانشستر يونايتد عن الصدارة في فرنانديز ، اختار برشلونة تأجيل خططه للتوقيع على رودريغو بسبب عدم رغبته في تلبية شرط الإفراج عن بلنسية بقيمة 50.8 مليون جنيه إسترليني.

سيقوم عمالقة الدوري الإسباني الآن بإعادة تقييم خياراتهم قبل التركيز على هدف آخر.