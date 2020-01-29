رياضة | رسميا.. الأهلي يضم علي الملواني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يضم علي الملواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى مجلس ادارة نادي سيراميكا كليوباترا إجراءات إعارة علي الملواني لاعب فريق الشباب بالنادي إلى صفوف النادي الأهلي بداية من يناير الجاري، وتنتهي في ٣٠-٦-٢٠٢٠.

وتواجد اليوم أحمد عبد الله إداري النادي الأهلي ومعه أحمد الكيلاني المدير الإداري للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، وقاما بإنهاء كافة الإجراءات.

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وكان معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكر، وعضو مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولي النادي الأهلي، وكذلك فاكس رسمي يطلب ضم اللاعب، حتى انتهت الصفقة بنجاح بعد موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد أبو العينين، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول، وكذلك مسؤولي قطاع الناشئين.

علي الملواني من مواليد عام ١٩٩٩، والذي يلعب في مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول، بعد قرار هيثم شعبان، قبل أن تتم الموافقة على إعارته اليوم إلى النادي الأهلي، ويتمم الناديان إجراءات الصفقة منذ قليل.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا نجح في استعارة محمد ناصر مدافع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، وانضم بالفعل إلى تدريبات القلعة الحمراء منذ أيام قليلة، قبل أن ينجح نادي القرن الإفريقي في حسم الصفقة الثانية من نادي سيراميكا كليوباترا.