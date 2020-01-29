رياضة | خاص.. صالح جمعة يعتذر ويطلب السماح من رينيه فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. صالح جمعة يعتذر ويطلب السماح من رينيه فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب صالح جمعة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الاستمرار داخل صفوف الفريق وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبات صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، قريبًا من الاستمرار وعدم الخروج في تلك الانتقالات، بسبب عدم تلقيه أي عروض جادية للرحيل على سبيل الإعارة.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص، أن اللاعب طالب بالعفو وعقد جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني، حتى يتم تقريب وجهات النظر بينهما.

وأضاف المصدر: "اللاعب يخشى فكرة التجميد لفترة أخرى في حال إستمراره داخل الجزيرة، ولذلك سيكون حريص على إرضاء مديره الفني".

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وتابع: "صالح جمعة، يرغب في تقديم إعتذار رسمي للجهاز الفني وإدارة الكرة، مع وعده بالإلتزام خلال الفترة المقبلة، والتركيز في التدريبات من أجل الدخول للمباريات".

واختتم: "لا يوجد أي عروض خارجية للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة، وفي نفس الوقت لا يرغب في اللعب للأندية المصرية، لذلك هو يرغب في الاستمرار مع تقديم إعتذارات وتنازلات من أجل الحصول على فرصة المشاركات".

وأعلن رينيه فايلر المدير الفني في وقت سابق، عدم حاجته الفنية للاعب، مطالبًا الإدارة بتسويقه ورحيله على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، مساء السبت المقبل في أم درمان ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.