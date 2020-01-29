رياضة | أزمة جديدة تواجه جوزيه مورينيو مع توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تواجه جوزيه مورينيو مع توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية ان رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي أبلغ جوزيه مورينيو بأنه خصص 10 ملايين جنيه استرليني فقط لتوقيع مهاجم جديد قبل الموعد النهائي للانتقال يوم الجمعة المقبل.

تم ربط توتنهام مع مهاجمين امثال كرزيتزوف بيونتك لاعب ميلان الايطالي وويليان خوسيه من ريال سوسيداد بينما يتطلعون إلى إحضار مهاجم جديد بعد ضربة إصابة هاري كين.

وفقًا لصحيفة "The Sun" ، حدد ليفي حدًا قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني ، وهذا يعني أن نادي لندن قد تم تسويته من أجل هدفيهما الرئيسيين بيونتك و ويليان جوزيه، تاركًا لهما خيارًا واحدًا في المراحل الأخيرة من الانتقالات الشتوية.

Advertisements

لعب لوكاس مورا إلى حد كبير منتصف المباراة في غياب كين ، الذي سيكون على الهامش حتى أبريل على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية في أوتار الركبة.

فاز توتنهام بواحد فقط من آخر خمس مباريات في الدوري الممتاز ويحتل المركز السادس في الجدول ، بفارق ست نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع في نفس عدد المباريات.

يذكر أن سيلعب فريق توتنهام مع مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي بعد ظهر يوم الأحد .