رياضة | الأهلي يفاجئ صالح جمعة بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ صالح جمعة بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم جهاز الكرة بالنادي الأهلي موقف صالح جمعة صانع ألعاب الفريق من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وارتبط صالح جمعة بالرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعدم رغبة رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول في استمراره مع النادي وجاء ذلك في تصريحات رسمية من المدرب.

وبالرغم من طرح فكرة خروج صالح جمعة من الأهلي إلا أن النادي لم تصله أي عروض مناسبة لرحيل اللاعب عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبناء على ذلك استقر النادي بالحفاظ على خدمات صالح جمعة حتي نهاية الموسم الجاري والتمسك بوجود اللاعب خاصة بعد رحيل عمار حمدي عن الفريق لطلائع الجيش على سبيل الإعارة.