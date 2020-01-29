رياضة | تريزيجيه.. "فهد مصري" أعاد حلم ملامسة الذهب لأستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه.. "فهد مصري" أعاد حلم ملامسة الذهب لأستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحول اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه من مجرد لاعب بديل سيدخل إلى أرضية الملعب محاولًا مساعدة فريقه في إدراك التعادل ببعض المباريات أو تسجيل هدف الفوز إلى بطل في عين مناصري فريق نادي أستون فيلا الإنجليزي .

وقاد " الفهد المصري " فريقه إلى نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز القاتل في مرمى فريق نادي ليستر سيتي في المباراة التي إنتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف .

وفي السطور التالية يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " حلم الألقاب الضائعة التي أعادها تريزيجية إلى فريق نادي أستون فيلا

البداية مع نجاح الدولي المصري في مطاردة حلم صيد الألقاب الغائبة عن فريقه الذي لم يحقق أي لقب منذ حصد كأس الرابطة موسم 1995-96 كما أن اللاعب نفسه لم يتوج بأي لقب منذ رحيله عن فريق أندرلخت البلجيكي .

وسبق وأن خاض اللاعب مع فريق النادي الأهلي منذ فئة الناشئين إلى أن تم تصعيده للفريق الأول وشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2012 والتي توج بها المارد الأحمر وخاض خلالها أربعة لقاءات كاملة .

كما تمكن اللاعب من تدوين إسمه في قائمة الشياطين الحمر التي مثلت إفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية في نفس العام قبل أن يتوج ببطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب ليوباردز الكونغولي .

وفي عام 2013 تمكن تريزيجيه من الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني تواليًا قبل أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية والفوز ببطولة السوبر الافريقي على حساب الصفاقسي التونسي .

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ولم تتوقف تتويجات تريزيجيه مع الاهلي حيث تمكن من حصد بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية عام 2014 للمرة الأولى في تاريخ الأندية المصرية .

كل هذه التتويجات بخلاف الحصول على البطولات والألقاب المحلية مثل الدوري المصري والسوبر المصري وكذلك بطولة كأس مصر.

وفيما يخص تتويجات اللاعب مع الفراعنة فإنه حصل على بطولة كأس أمم افريقيا للشباب تحت 20 عامًا التي أقيمت في الجزائر عام 2013.

وبعد أن إنتقل اللاعب لأندرلخت البلجيكي توسم الجميع خيرًا في أن يكون خير سفير للكرة المصرية في المحافل الدولية إلا أنه لم يحصل على فرصته كاملة وقضى معظم فتراته الخارجية معارًا .

لكن اللاعب المصري نجح في تحقيق لقب الدوري البلجيكي موسم 2016-2017 وتعتبر تلك البطولة هي الأخيرة التي يحصل عليها .

وعلى الرغم من أن مسيرة اللاعب كانت رائعة مع فريق نادي قاسم باشا سجل خلالها الكثير من الأهداف وصنع أهداف أخرى إلا أنه قرر الإنتقال إلى الدوري الإنجليزي من أجل جلب وإقتناص الألقاب .

فهل ينجح تريزيجيه في قيادة أستون فيلا للقب الأول له في كأس الرابطة الإنجليزية أم أن المهمة مستحيلة بوجود واحد من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد كضلع آخر في النهائي ؟؟