رياضة | بعد انهيار مفاوضات رودريجو.. كيكي سيتين يتوجه لأصدقائه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد انهيار مفاوضات رودريجو.. كيكي سيتين يتوجه لأصدقائه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه في التعاقد مع مهاجم جديد، قبل غلق سوق الإنتقالات الشتوية الحالية.

وفشلت مفاوضات البلوجرانا مع نجم فالنسيا ومنتخب إسبانيا رودريجو مورينو، الذي حاولت إدارة برشلونة ضمه بكل السبل دون جدوى.

وذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة سيتوجه لمهاجم ريال بيتيس لورين مورون، لتدعيم هجوم البلوجرانا في الموسم الحالي.

وجاء طلب التعاقد مع مورون بأمر من مدرب الفريق كيكي سيتين، والذي قام بتدريبه خلال الموسم الماضي حينما كان يشرف سيتين على تدريب النادي الأندلسي.

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ووفقاً لموقع جول العالمي، فإن إدارة ريال بيتيس تلقت عرض من نادي برشلونة لضم مورون، دون ذكر تفاصيل مادية عن قيمة العرض.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد مورون مبلغ 40 مليون يورو، إلا أن النادي الأندلسي قد يتخلى عن خدماته في حال تلقيه عرض قيمته 30 مليون يورو.

وبرز اللاعب مع بيتيس في هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف خلال 23 مباراة مع الفريق في كافة البطولات.

يذكر أن مورون كان على وشك الرحيل عن الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية لفريق بوردو الفرنسي، قبل أن يبقى في ريال بيتيس في اللحظات الأخيرة.