رياضة | صدمة جديدة.. زيدان السبب وراء عدم انتقال هذا النجم إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة.. زيدان السبب وراء عدم انتقال هذا النجم إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية صباح اليوم الأربعاء أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رفض التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن في الانتقالات الشتوية الجارية.

غادر لاعب خط الوسط توتنهام هوتسبر أمس يوم الثلاثاء ، حيث استكمل انتقاله إلى إنتر ميلان ، بعد أشهر من التكهناتحول رحيله عن الفريق اللندني.

وفقًا لصحيفة "أس" الإسبانية ، أن لم ينجح انتقال إريكسن إلى السان سيرو إلا بسبب أن زيدان أدار ظهره بصفقة لاعب توتنهام.

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وأوضح التقرير أن زيدان كان حريصًا في البداية للتعاقد مع إريكسن ، لاحتياج ريال مدريد إلى صانع ألعاب آخر لفريقه.

وأشار التقرير إلى إن زيدان يفضل إعطاء المزيد من الفرص لآفاق النادي ، بدلاً من صرف المزيد من الأموال على لاعب أخر.

يذكر أن انتقل رسميا الدنماركي كريستيان إريكسن إلى نادي إنتر ميلان لمدة أربع مواسم ونصف بقيمة مالية تبلغ 20 مليون يورو.