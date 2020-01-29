ثلاثة لاعبين مُرشحين لخلافة سوسو في ميلان

الأربعاء 29 يناير 2020

يبحث نادي ميلان في الأيام الثلاثة الأخيرة من السوق عن بديل في مركز الجناح الأيمن بعد رحيل سوسو المرتقب إلى إشبيلية.



وبدأ ميلان بالسؤال عن وضع بعض اللاعبين في السوق وعلى رأسهم جناح نادي توتنهام إيريك لاميلا والذي له تجربة سابقة في الدوري الإيطالي مع روما.

وحسب موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في السوق فإن لاميلا يجد اهتمامًا كبيرًا من مسؤولي الروسونيري في الوقت الحالي.

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لاميلا ويانوزاي مرُشحان للانتقال إلى ميلان

ولعب لاميلا 21 مباراة مع توتنهام هوتسبير في جميع البطولات هذا الموسم، ولكنه لم يبدأ بالتشكيلة الأساسية سوى في 11 مباراة فقط، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 أهداف أخرى.

وكشفت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن عدنان يانوزاي جناح ريال سوسييداد دخل ضمن اهتمامات الروسونيري لتعويض رحيل سوسو.

ويلقى لاعب مانشستر يونايتد السابق كذلك اهتمامًا من قبل نادي روما، أما الاسم الثالث ضمن مفكرة الميلان فهو الجناح الشاب صاحب الـ20 عامًا أليكسيس سايليميكرس لاعب فريق أندرلخت البلجيكي.

ومن ناحية أخرى من المتوقع أن ينتقل الظهير السويسري ريكاردو رودريجيز من ميلان إلى نابولي في نهاية السوق، بالإضافة إلى رحيل كزريستوف بيونتيك المتوقع حيث تلقى اللاعب عرضًا من فريق هيرتا برلين الألماني إضافة إلى العرض السابق الذي تلقاه من جانب توتنهام هوتسبير، وهو النادي الأقرب للحصول على خدمات النجم البولندي.