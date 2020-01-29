شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي ينتهي من تطعيم البعثة.. والفريق يستأنف تدريباته استعدادًا للهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الجهاز الطبي للنادي الأهلي من تطعيم بعثة الفريق المتوجهة إلى السودان لمواجهة الهلال في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق، أن الجهاز الفني واللاعبين حصلوا على كافة التطعيمات اللازمة قبل سفر البعثة إلى السودان، والمقرر لها عصر غد الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال، يوم السبت المقبل، حسب الموقع الرسمي للنادي.

واستأنف الفريق تدريباته ظهر اليوم؛ استعدادًا للمواجهة المرتقبة، بعدما كان رينيه فايلر، المدير الفني، قد منح اللاعبين راحة من التدريبات، أمس الثلاثاء، بعد خوض مباراة النجم الساحلي، التي اقيمت يوم الأحد الماضي؛ وذلك للتخلص من حالة الإجهاد العضلي قبل رحلة السودان.

وسيعلن «فايلر»، اليوم، برنامج الـ48 ساعة المقبلة ومن بينها موعد مران الفريق غدًا.