شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. حفل ختام دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأوليمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقام، مساء الخميس، حفل ختام أول ألعاب أفريقية للأوليمبياد الخاص، والتي احتضنتها القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الاتحاد الأفريقي.

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وعبر المهندس أيمن عبد الوهاب، رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب، عن سعادته البالغة بنجاح إقامة تلك الألعاب، رغم الكثير من الظروف المعاكسة بسبب ضيق الوقت الذى تم تنظيم فيه تلك الألعاب، حسب قوله، موضحًا أنه كان على يقين من النجاح، خاصة أن الألعاب أخذت دفعه قوية بأن تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسابق الوزارات المختلفة بتقديم وتسهيل إقامة تلك الألعاب، خاصة وزارة الشباب والرياضة وزرارة التضامن الاجتماعي، وأيضًا مجموعه من الرعاة الذين وافقوا وبشكل رائع على رعاية تلك الألعاب، ووافقوا على الفور على دعمهم، وكان لهم الكثير من الفضل في إقامتها».

ووجه «عبدالوهاب» الشكر إلى اللجنة التنفيذية وجميع لجان الألعاب المختلفة، «الذين بذلوا جهدًا وعملوا في ظروف عصيبة وفى وقت ضيق إلا أنهم جميعًا كانوا عند حسن الظن بهم وتحملوا المسئولية، وخرجت الألعاب بتلك الصورة الرائعة، والتي انعكست في تعليقات رؤساء الوفود المشاركة والإشادة بكل ما شاهدوه».

وسيشهد حفل الختام تكريم رؤساء الوفود المشاركة بالألعاب، وكذلك الرعاة.