شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد برونزية المجموعة الثانية للبوتشى بالألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخب بالميدالية البرونزية بمنافسات المجموعة الثانية في لعبة البوتشي أولاد، والتي تقام ضمن الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 وحتى 30 يناير الجاري.

وحقق الثنائي حلمي حسام ومحمد عبدالرحمن الميدالية البرونزية وحصل الثنائي مصطفى مهدي وصالح محمود على شارة المشاركة.

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وتوج الفريق التونسي بالميدالية الذهبية ويضم الثنائي بسام جيدا وشابي أيمن، وحصد الفريق النيجيري المكون من عيسى حسومي وايسوف إبراهيم الميدالية الفضية.

وفي منافسات البنات، حصل الفريق المصري المكون من جانا حسان وكريمة محمد على شارة المشاركة فيما فاز منتخب الجزائر بالميدالية الذهبية وضم الثنائي آسيا شاوشي وسوليفة صايغ، وفاز منتخب السودان بالميدالية الفضية و المكون من أروى صالح وآراء شيخ الدين، في حين حقق الثنائي التونسي رحمة بلحاج وضحى مطاوع الميدالية البرونزية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 30 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.