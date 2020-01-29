كم سيحصل بانيجا القادم من إشبيليه إلى الشباب السعودي في الموسم الواحد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

أحمد مجدي

أعلن نادي الشباب عن تعاقده مع اللاعب الدولي الارجنتيني ايفر بانيجا قادما من نادي اشبيليه الاسباني لمدة ثلاث مواسم.



بدأ بانيجا بلعب كرة القدم في مدينة روساريو في صفوف بوكا جونيورز، ووصل إلى الفريق الأول بعمر الثامنة عشرة عندما حلّ مكان لاعب الوسط فرناندو جاجو حين انضم الأخير إلى ريال مدريد.

استمر باللعب مع نادي بوكا حتى 2007 عندما تلقى عرضًا من نادي فالنسيا الأوروبي الذي كان أول ظهورٍ له معه ضد أتلتيكو مدريد.

Advertisements

وتواجد بانيجا رفقة المنتخب الارجنتيني المشارك في كأس العالم 2018 روسيا، ومثل أكثر من نادي في أوروبا خلال مسيرته الاحترافية، أبرزها إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد وفالنسيا الإسبانيين، إضافة إلى إشبيلية فريقه الحالي.

ولعب بانيجا مع اشبيليه الإسباني 23 مباراة هذا الموسم، بينها 19 في الليجا الإسبانية، واثنتين على صعيد بطولة الدوري الأوروبي ، إضافة إلى مواجهتين في بطولة كوبا دل ري، ونجح خلالها في صناعة 7 أهداف و تسجيل هدفين. كان بانيجا جزءًا من تشكيلة الأرجنتين الحائزة على جوائز الأولمبياد عام 2008، وساعد فريقه في نهائيات كأس أمريكا الجنوبية في عامي 2015 و 2016.

وحقق بانيجا خلال مسيرته الكروية عددًا من الانتصارات والألقاب منها كوبا ليبرتادوريس في 2007، وكأس الملك الإسباني في 2008، والمركز الثاني في بطولة كأس الملك الأسباني: 2017-18، وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA: 2007، والألعاب الأولمبية الصيفية، ودوري أبطال أوروبا UEFA في 2015.

وسيحصل الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب إشبيلية الإسباني، الذي سينتقل اعتبارًا من يوليو المقبل إلى الشباب، على عشرة ملايين دولار، عن الموسم الواحد مع “الليث الأبيض” في عقد يمتد لثلاثة مواسم.

وودّع بانيجا جماهير ناديه عبر “إنستجرام”، تزامنًا مع الذكرى الـ 130 لتأسيس إشبيلية، وقال “إشبيلية نادي حياتي، من بين 130 عامًا لديّ خمسة أعوام لا تُنسى كانت الأفضل، بعد عقد من المنافسة في أوروبا، قررت خوض تجربة جديدة الصيف المقبل، قارة جديدة، وكرة قدم جديدة”.