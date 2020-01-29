رسميا.. توتنهام يعلن تعاقده مع بيرجوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يناير 2020

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، رسميا اليوم الأربعاء، تعاقده مع ستيفن بيرجوين، جناح نادي إيندهوفن الهولندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وحصل السبيرز على توقيع بيرجوين مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد إلى 5 سنوات ونصف السنة.

وأوضح السبيرز، في بيان رسمي نشره اليوم، اللاعب سينضم بشكل فوري لصفوف الفريق بعدما خضع للفحوصات الطبية.

يذكر أن النادي اللندني اعلن امس الثلاثاء، رحيل صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، إلى إنتر ميلان الإيطالي.