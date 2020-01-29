شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. فايلر وقفشة "سمن على عسل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرا محمد مجدى قفشة فى مران الأهلى اليوم بصدر رحب أمام فايلر بعد الازمة الماضية التى تسببت فى استبعاد اللاعب عن مباراة النجم الساحلى الذى فاز به القلعة الحمراء بهدف نظيف .

ووقف مجدى قفشة مع المدرب فايلر خلال المران اليومى للفريق وقامو بوصله هزار على هامش المران استعدادا لمباراة السودان

ويحتل الأهلي صدارة قمة المجموعة الثانية التي تضم برصيد 10 نقاط ويأتي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط، بينما يقبع بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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ويغادر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى السودان عصر اليوم؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق والإقامة ووسائل التنقل، ويسبق عبدالحفيظ، وعدلي، بعثة الفريق للإطمئنان على كافة الأمور الإدارية، فيما شهدت الساعات الماضية اتصالات تنسيقية مكثفة مع السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان واتحاد الكرة السوداني.