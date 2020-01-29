شكرا لقرائتكم سبورتنج يطلب استعارة ثريا محمد لاعبة سلة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ومن جانبهم ، وافق مسئولى الاهلى على طلب سبورتنج ، على ان تشارك اللاعبة مع الفريق السكندرى فى منافسات البطولة ، فقط ، لتعود مرة اخرى الى القلعة الحمراء عقب انتهاء المنافسات

جاء طلب سبورتنج فى ظل تألق ثريا محمد فى مختلف البطولات التى تشارك فيها على المستوى المحلى و القارى و الدولى ، حيث توجت بالبطولة الأفريقية لمنتخب 3/3 ، و كذلك أفضل لاعبة فى البطولة الأفريقية لكرة السلة سيدات، فضلا عن اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 3/3 من جانب الاتحاد الدولى للعبة ، والذى لقبها بكليوباترا السلة .

كان مجلس إدارة نادى سبورتنج قد وافق على مشاركة فريق كرة السلة سيدات فى منافسات دورة الألعاب العربية للأندية، التى تقام بالإمارات فى الفترة من 2 فبراير وحتى يوم 13 من نفس الشهر.

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ونظرا للمستوى الذى تقدمه اللاعبة مع ناديها ، تقدم نادى المكناسى المغربى بطلب إلى النادى الأهلى يطلب استعارة اللاعبة فى البطولة العربية للأندية ، إلا أن اتحاد اللعبة المصرى رفض نظرا لارتباطها بمباريات مع منتخب السيدات.

يذكر أن ثريا محمد توجت مع النادى الأهلى ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية السيدات والتى أقيمت بمصر، بمشاركة الأهلى وسبورتنج، وحل الفريق السكندرى رابعا.

كما توجت العبة مع ناديها ببطولة الدورى ، على حساب الجزيرة ، بعد أن فاز بنتيجة 82-60 في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.