شكرا لقرائتكم رسمياً.. إعارة علي الملواني لاعب سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتواجد اليوم أحمد عبد الله إداري النادي الأهلي، ومعه أحمد الكيلاني المدير الإداري للفريق الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، وقاما بإنهاء كافة الاجراءات. كان معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكر، وعضو مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤولي النادي الأهلي، وكذلك فاكس رسمي يطلب ضم اللاعب، حتى انتهت الصفقة بنجاح بعد موافقة مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد أبو العينين، وهيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول، وكذلك مسؤولي قطاع الناشئين. Advertisements

علي الملواني من مواليد عام 1999، والذي يلعب في مركز الجناح المهاجم، تم تصعيده إلى الفريق الأول، بعد قرار هيثم شعبان، قبل أن تتم الموافقة على إعارته اليوم إلى النادي الأهلي، ويتمم الناديان إجراءات الصفقة منذ قليل.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا نجح في استعارة محمد ناصر مدافع فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، وانضم بالفعل إلى تدريبات القلعة الحمراء منذ أيام قليلة، قبل أن ينجح نادي القرن الإفريقي في حسم الصفقة الثانية من نادي سيراميكا كليوباترا.