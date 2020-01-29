شكرا لقرائتكم تألق راحلين يد الأهلى يثير الغضب.. ومدرب الأحمر: تجديد الدماء والكيميا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة عارمة من الغضب تسيطر على جماهير وأسرة كرة اليد بالنادى الأهلي فى ظل تألق الراحلين الذين تم الإستغناء عنهم مطلع الموسم وعلى رأسهم عمر الوكيل " بكار" الذى قدم أفضل مستوياته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بتونس وحصل مع الفراعنة على لقبها لتتأهل مصر إلى أولمبياد طوكيو مباشرة.

وجاء تألق بكار ليفتح النار مجددا على النشاط الرياضى فى الأهلى ومسئوليه فى ظل امجزرة رحيل النجوم التى تمت عقب إنتهاء الموسم الماضى، خاصة فى ظل توقيع عمر الوكيل " بكار" على الغريم التقليدى الزمالك بجانب زملاؤه مصطفى خليل وأحمد حسام .

وجاء على رأس هؤلاء اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلى :"محمد إبراهيم قائد الفريق وهادى رفعت حارس المرمى المخضرم وعمر الوكيل "بكار" وعمرو القليوبي ومصطفى خليل وأحمد عبد الرحمن وأحمد حسام .

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ومن جانبه قال يحيى يوسف مدرب الفريق الحالى أن الرغبة فى تجديد الدماء و وع سقف لأعمار اللاعبين كان سببا فى رحيل هؤلاء النجوم التى طالبت الجماهير أيضا برحيلهم قبل أن يتألقون ، مؤكدا على أنه لن ينكر تألق بكار مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا ، مشيرا إلى أنه لاعب كبير و لديه الكثير من الخبرات.

وأشار يوسف إلى عدم توافق كيمياء هؤلاء النجوم فى الفترة الأخيرة مع إحتياجات الفريق كان أيضا من أهم أسباب الرحيل .

أما أشرف الفار مدرب الأهلى الأسيف و نائب مدير النشاط الرياضى السابق فقال إن الأهلى خسر جهود هؤلاء النجوم بالتأكيد فى ظل القوة والتألق التى يظهر بها النجوم سواء مع المنتخب أو الأندية التى إنتقلوا إليها .

وكان النادي الأهلى، قد اتخذ قرارا مطلع الموسم الحالى بمجزرة الفريق بعد خسارالألقاب المحلية والأفريقية الموسم الماضى، ولكن يبدوأن هذه القرارت جاءت فى محل الندم فى ظل غضب جماهير الأهلى بعد تالق هؤلاء النجوم مع الأندية التى إنتقلوا إليها، لا سيما أن عمر الوكيل بعد رحيله من الأهلى حقق لقب برونزية بطولة أسيا مع الشارقة الإماراتى، بينما حصل مصطفى خليل و أحمد حسام على لقب بطولة أفريقيا شهر أكتوبر الماضى مع الزمالك.