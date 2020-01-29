شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يلتقي المنتخب الاولمبي بحضور عمرو الجنايني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، الجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم ، بقيادة الكابتن شوقي غريب ، بحضور عمرو الجناينى- رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة ، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الاوليمبي لطوكيو ٢٠٢٠.

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلي عن برنامج المنتخب القومي تحت ٢٣ سنة خلال الفترة المقبلة ، وموقف لاعبي المنتخب الاوليمبي بعد البطولة الافريقية.

ومن جانبه ، شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الحيد لطوكيو ٢٠٢٠ لرفع اسم مصر عالياً، موضحا انه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من اجل حلم الميدالية الاولمبية.

فيما أوضح شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو وقبل السفر الي طوكيو، مشيراً أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من ٢٣ يوليو ٢٠٢٠ .

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أكد "غريب" ان الجهاز الفني سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان علي مستواهم الفني مع أنديتهم ومدي جاهزيتهم لحلم الاولمبياد.

وأعرب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي عن شكره للقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة لتذليل كافة العقبات وتوفير الدعم المعنوي الذي كان احد أسباب ظهور اللاعبين لأعلي مستوياتهم اثناء بطولة افريقيا.

وتلقى منتخب مصر الأولمبى أكثر من عرض لخوض مباريات ودية خلال الفترة المقبلة أبرزها من اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا، ويعطف الجهاز الفنى على اختيار الأفضل من بينها.

ويدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفني للمنتخب الأولمبى بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر فى شهر نوفمبر الماضى وذلك على هامش مباراة السوبر المصرى المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة.