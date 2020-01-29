شكرا لقرائتكم كارتيرون يفاضل بين مصطفي محمد وكاسونجو لقيادة هجوم الزمالك فى أنجولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستقر كارتيرون قد قبل سفر البعثة علي استبعاد مصطفي محمد من القائمة، الا ان الأخير طلب الانضمام للقائمة وانه جاهز للمشاركة في المباريات متمسكا بوجوده في التشكيل الأساسي، مما وضع كارتيرون في حيرة حيث كان يرغب المدير الفني في الدفع بكاسونجو أساسيا، ولكن بعد سفر مصطفي محمد مع الفريق لانجولا اصبح المدير الفني في حيرة بين الثنائبي وهو ما سيتم حسمه في المحاضرة الفنية الأخيرة قبل المباراة.

من ناحية أخرى حرص كارتيرون علي عقد جلسات مع كل من عمر السعيد مهاجم الفريق وكريم بامبو لاعب وسط الزمالك بغرض احتواء غضبهما بسبب استبعادهما من المباريات، حيث اكد كارتيرون للثنائي انه يقدر دورهما في الفريق وانهما ضمن حساباته الفنية ولكنهما يحتاجان لزيادة النشاط الهجومي والابتعاد عن الفردية في الأداء خاصة كريم بامبو حتي يكونا مفيدان للفريق.

وأكد كارتيرون لعمر السعيد أن انضمام كاسونجو للفريق لا يقلل من فرص تواجده مع الزمالك ودوره مع الفريق وانما يخلق نوعا من المنافسة أكثر شراسة علي مركز الهجوم.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانية و الربع فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

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وتصل البعثه إلى مطار أديس أبابا في السابعه صباح اليوم حيث تمكث ترانزيت ساعه ونصف الساعه بعدها تستقل طائره أخرى إلى العاصمه لواندا ، ويرأس البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.