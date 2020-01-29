شكرا لقرائتكم الزمالك يصل أنجولا استعداد لمواجهة أول أغسطس فى دوري أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستقبل بعثة الزمالك كل من السفير محمد صفوت سفير مصر في أنجولا والمستشار طارق يوسف وايهاب احمد الملحق الإداري للسفارة ، وايمن حافظ المنسق العام للزمالك المتواجد في أنجولا منذ أيام لانهاء الترتيبات الخاصة بالفريق.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في الثانية و الربع فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى أنجولا، استعدادا لمواجهة مضيفه أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل.

ويلعب الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكان الزمالك قد ضمن تأهله لدور ربع النهائي من البطولة، كثاني المجموعة الأولى مع مازيمبي الكونغولي، ويدخل الفريق الأبيض المباراة في رصيده 8 نقاط بالمركز الثاني في مجموعته.

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وضمت قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس كل من محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة وأحمد عيد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمد اوناجم وكريم بامبو ومحمد عنتر واسلام جابر ومصطفي فتحى ويوسف اوباما ومصطفى محمد وكاسونجو وعمر السعيد.

ويفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بين كل من مصطفى محمد وكاسونجو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الفريق فى مباراة أول أغسطس الأنجولى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

واستقر كارتيرون قبل سفر البعثة على استبعاد مصطفى محمد من القائمة إلا أن الأخير طلب الانضمام للقائمة وأنه جاهز للمشاركة فى المباريات متمسكا بوجوده فى التشكيل الأساسى، ما وضع كارتيرون فى حيرة، حيث كان يرغب المدير الفنى فى الدفع بكاسونجو أساسيا، لكن بعد سفر مصطفى محمد مع الفريق لانجولا أصبح المدير الفنى فى حيرة بين الثنائبى وهو ما سيتم حسمه فى المحاضرة الفنية الأخيرة قبل المباراة.