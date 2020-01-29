بامعوضة: مفاوضات التجديد مع اليامي بدأت الصيف الماضي

أكد أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي لنادي أهلي جدة، أن مفاوضات الإدارة مع الحارس محمد اليامي بدأت منذ الصيف الماضي، مضيفاً أن رغبة الأخير بالتفكير هي التي أجلت التجديد.

وكشف بامعوضة في مقابلة مع "في المرمى" أن مفاوضات التجديد مع الحارس محمد الربيعي بدأت منذ بعد عودته من إعارته إلى الباطن في الموسم الماضي، إلا أن استدعاءاته الدولية ورغبته بالتفكير وقفت في وجه التجديد معه قبل أن يتم ذلك يوم الثلاثاء.

وأضاف بامعوضة: حساب نادي الأهلي هو من تكفل بالصفقة، وأشعر بالأسف لإسقاط عضويتي الصائغ والجهني.